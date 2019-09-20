Dolar 5,70 liranın üzerinde
Fed faiz kararının ardından yükselişe geçen Dolar/TL haftanın son gününe 5,70 liranın hemen üzerinde alıcı buluyor.
Dolar, Fed'in faiz indiriminin ardından İsviçre ve İngiltere'deki merkez bankalarının
para politikalarının sabit tutmalarıyla TL'nin de aralarında bulunduğu başlıca para birimleri karşısında kayıplarını toparladı.
Fed faiz kararından önce 5,65 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL kuru, kademeli olarak artışını sürdürdü ve haftanın son gününe 5,71 liranın üzerinde 'merhaba' dedi.
Saat 11:45 itibarıyla, dolar 5,7050 liradan, euro 6,3080 liradan, İngiliz Sterlini ise 7,1520 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda Euro/dolar paritesi 1,1055 seviyelerinde.
Küresel piyasalarda altının onsu 1504 dolar civarında işlem görürken brent petrolün varili 64,75 dolar.