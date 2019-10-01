Dolar 5,70 liranın üzerine çıktı
gün boyunca kademeli yükselişini sürdüren Dolar/TL kuru, bir haftanın ardından yeniden 5,70'in üzerini gördü.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından günün ikinci yarısında yeniden 5,70'in üzerini gördü. Dolar/TL kuru son olarak 25 Eylül Cuma günü 5,70'in üzerindeydi.
Saat 16.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1'in üzerinde 5,7040 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 6,2200'den, sterlin/TL 6,9770'den satılıyor.
Dün son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,6370 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,6489'dan tamamladı.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0885'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1280'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,15 değer kazancıyla 99,5 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.