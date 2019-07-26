Dolar 5.70 seviyelerinde dengelendi

26 Temmuz 2019

Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki faiz kararını öncesi ABD ikinci çeyrek büyüme verileri izlenecek.

Bankacılar ABD'li şirketlerin açıkladığı karmaşık ikinci çeyrek bilançoları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit tutma kararının etkisiyle küresel risk iştahının zayıfladığına dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL dün TCMB'nin 4.5 yıl aranın ardından yaptığı ilk faiz indirimi ile birlikte önce sert yükselip ardından sert geriledi. PPK öncesi 5.70 civarında işlem gören PPK'ya bir dakikadan kısa süre kala 5.74'e yükseldi. Dolar/TL PPK kararı sonrası ilk tepki olarak 5.78 seviyesini test ettikten sonra 5.6550'ye kadar geriledi. Kur ECB'den gelen açıklamaların da etkisiyle günü 5.70 civarında tamamladı.

Kur bu sabah da güne saat 0856'da 5.6975/5.7045 seviyesinden başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 6.0235/6.0314, euro/TL 6.3496/6.3580 seviyesindeydi.

Öte yandan tahvil/bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvil getirisi ise %17.43'ten %17.25'e geriledi. 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise %15.96 seviyesinde. Faiz indirimi sonrası piyasalarda yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatına yönelik tercihleri de yakından izleniyor. Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları TCMB'nin dün açıkladığı güncel veriye göre 19 temmuz ile biten haftada 186.66 mlyr ile tarihi zirveyi gördü.