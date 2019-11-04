Dolar 5,70'in altına geriledi

04 Kasım 2019

Veri akışının çok yoğun olmadığı yeni haftanın başlangıcında; yurt içinde haftanın en önemli verisi olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Ekonomistler ve piyasa uzmanlarının tahmini, tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,00; yıllık yüzde 8,57 artacağı yönünde.



Bugün 10:00'da açıklanacak olan enflasyon öncesinde dolar/TL güne 5,70'in altında alıcı buluyor. Euro/TL 6,35 lira dolaylarında seyrediyor.



Saat 09:40 itibarıyle dolar, 5,6895 liradan; euro ise 6,3605 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini'nin fiyatı 7,3605 lira.

Fitch notu teyit etti; görünümü durağana revize etti



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçtiğimiz hafta cuma gecesi, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.