Dolar 5.70'in üzerinde dengelendi

09 Temmuz 2019

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yükselen dolar/TL 5.70'li seviyelerde dengelenmeye çalışırken, yeni başkan Uysal'ın olası mesajlarını bekleyen piyasalar S-400'lerin teslim tarihinin yaklaştığı bir ortamda bir yandan da ABD ile ilişkilerin seyrini izliyor.

Öte yandan Hazine bugün gerçekleştireceği ihalelerle Temmuz ayı borçlanma programını tamamlayacak. Bugün 9 Ekim 2019 itfalı üç ay vadeli Hazine bonosu ilk kez, 21 Nisan 2021 vadeli iki yıllık gösterge tahvil ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıllık değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Çetinkaya'yı görevden almasının ardından bağımsızlık endişelerinin artmasıyla dün satıcılı seyreden TL varlıklarda, 25 Temmuz'da sınırlı yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.



Bu çerçevede Uysal'ın önümüzdeki günlerde düzenlemesi beklenen basın toplantısının önemine dikkat çekiliyor.



G20 sonrası ABD ile ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle TL'de gözlenen değer kazancı ve küresel faizlerdeki düşüş eğiliminin yanı sıra yıllık enflasyonda gözlenen sert gerilemeye paralel TCMB'nin bu ay itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağı tahmin ediliyor.

Ekonomistler enflasyondaki düşüşün baz etkisi kaynaklı olması nedeniyle %24 seviyesindeki faizlerde yüksek indirimi olası görmüyordu ancak Uysal'ın faiz indirimi konusunda "agresif" olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Reuters