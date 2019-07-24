Dolar, 5.70'in üzerinde dengelendi
Dolar/TL piyasalarda yön belirleyici olarak izlenen yarınki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi güne 5.70'in üzerinde...
Merkez Bankası'nın yarınki toplantısından başlamak üzere önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, indirimlerin önden yüklemeli yapılacağı beklentisi ise TL'de bir miktar olumsuz fiyatlama yarattı.
Dolar/TL, dün yüzde 0,5 artışla 5,7055'ten kapanırken, yeni güne de yükselişle başladı. Kur, gün içerisinde 5.7390 seviyesine kadar yükselirken, gün sonunda 5.70'in üzerinde dengelendi.
Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,6550'nin destek, 5,7350 ve 5,7800'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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