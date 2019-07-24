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Dolar, 5.70'in üzerinde dengelendi

Dolar/TL piyasalarda yön belirleyici olarak izlenen yarınki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi güne 5.70'in üzerinde...

Dolar, 5.70'in üzerinde dengelendi
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Merkez Bankası'nın yarınki toplantısından başlamak üzere önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, indirimlerin önden yüklemeli yapılacağı beklentisi ise TL'de bir miktar olumsuz fiyatlama yarattı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,5 artışla 5,7055'ten kapanırken, yeni güne de yükselişle başladı. Kur, gün içerisinde 5.7390 seviyesine kadar yükselirken, gün sonunda 5.70'in üzerinde dengelendi.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,6550'nin destek, 5,7350 ve 5,7800'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

"Çok sert faiz indirimi TL'de istikrarı bozar"

 

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