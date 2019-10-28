Dolar 5,71 seviyelerine kadar çekildi

28 Ekim 2019

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ve yoğun veri takvimine odaklandı. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta ABD ve Rusya ile Suriye konusunda sağlanan anlaşmaların etkisiyle piyasaların üzerindeki baskı azalmış durumda.

Azalan risklerin etkisiyle yeniden 5,80'in altına gerileyen dolar/TL kuru, yeni haftaya 5,76 seviyelerinden başladı. Piyasaların yarım gün açık kalacağı günde, işlemlerin başlamasıyla birlikte dolar 5,74'e kadar geriledi. Saat 16:05 itibariyle dolar 5,7180 liradan, euro ise 6,3435 liradan el değiştiriyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7660 lira, euronun satış fiyatı ise 6,4000 lira olmuştu.

Bugün piyasalar yarım gün mesai yapacak

Bugün öğlene kadar açık kalacak yurt içi piyasalar, ardından1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girecek. Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

5,73 ve 5,80 seviyelerine dikkat!

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ifade eden analistler, 5,80'in direnç konumuna geldiğini bildirdi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’yi Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirmesinin ardından jeopolitik risklerdeki azalışın devam ettiğini belirten analist,ler bu hafta yurt içinde perşembe günü açıklanacak TCMB'nin Enflasyon Raporu'nun gündemin odağında yer aldığını bildirdi.