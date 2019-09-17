Dolar 5,72 -5,73 aralığında dengelendi

17 Eylül 2019

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıyla petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, özellikle petrol ithal eden ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Geçtiğimiz haftaya kıyasla bu haftaya daha sakin başlayan dolar/TL kuru, haftanın ikinci gününde açılıştan itibaren 5,73 lira seviyelerinde dengelendi. Saat 14:51 itibarıyla Kapalıçarşı'da dolar/TL 5,7225 liradan, Euro/TL 6,3085 liradan, Sterlin/TL 7,1075 liradan el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1,1010 seviyelerinde.

Dün 5,70-5,74 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla tamamlamıştı.

Piyasaların gündemi: Saudia Aramco saldırıs ve Fed

Analistler, hafta sonu Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrası küresel risk algısında bozulmaların devam ettiğini, bu konuya ilişkin açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

ABD'de bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, ayrıca perşembe günü Japonya ve İngiltere merkez bankaları kararlarının da izleneceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endeksleri, ABD'de sanayi üretim ve kapasite kullanım verilerinin izleneceğini aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.