Dolar 5,73 liradan güne başladı
Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından yaşanan gelişmeler ve Hazine ihalelerinin takip edileceği yeni güne Dolar/TL 5,73 seviyesinden yatay bir seyirde başladı.
Suudi Aramco'ya düzenlenen saldırılar sonrasında petrol fiyatlarına odaklanan piyasalar bir yandan da yarın açıklanacak Fed'in faiz kararını bekliyor.
Geçtiğimiz haftaya kıyasla bu haftaya daha sakin başlayan dolar/TL kuru, haftanın ikinci gününe 5,73 liranın hemen üzerinde başladı. Saat 09:25 itibarıyla Kapalıçarşı'da dolar/TL 5,7330 liradan, Euro/TL 6,3115 liradan, Sterlin/TL7,1160 liradan el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,1005 seviyelerinde.