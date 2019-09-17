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Dolar 5,73 liradan güne başladı

Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından yaşanan gelişmeler ve Hazine ihalelerinin takip edileceği yeni güne Dolar/TL 5,73 seviyesinden yatay bir seyirde başladı.

Dolar 5,73 liradan güne başladı
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Suudi Aramco'ya düzenlenen saldırılar sonrasında petrol fiyatlarına odaklanan piyasalar bir yandan da yarın açıklanacak Fed'in faiz kararını bekliyor. 

Geçtiğimiz haftaya kıyasla bu haftaya daha sakin başlayan dolar/TL kuru, haftanın ikinci gününe 5,73 liranın hemen üzerinde başladı. Saat 09:25 itibarıyla Kapalıçarşı'da dolar/TL 5,7330 liradan, Euro/TL 6,3115 liradan, Sterlin/TL7,1160 liradan el değiştiriyor. 

Euro/dolar paritesi ise 1,1005 seviyelerinde.

Dolar euro dolar/TL

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