Dolar 5,73 liranın üzerinde
Dün akşam saatlerinde başlayan yukarı yönlü hareketle 5,74'ün üzerini gören dolar/TL kuru, bugün de benzer seviyelerde işlem görüyor.
Dün gün içerisinde 5,68'lere kadar çekilen dolar/TL kuru, akşam saatlerinde ABD borsalarının açılmasıyla yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Kurdaki yükseliş, Avrupa borsalarının kapanışıyla birlikte 5,74'ün üzerine kadar ulaştı. Sonrasında gece boyu sakin bir seyir izleyen dolar, bu sabah saatlerinde de 5,73-5,74 seviyelerini koruyor.
Saat 11:40 itibariyle dolar/TL kuru 5,7340 seviyelerinde; Euro/TL ise 6,3880'den işlem görüyor.
Piyasalarda bugün Hazine'nin düzenleyeceği, 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesi yakından izlenecek.