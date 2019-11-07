Dolar 5,74-5,75 bandından dengelendi
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,74 liranın hemen üzerinde dengelendi.
İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararının izleneceği yeni günde, küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden müzakerelerde anlaşmanın bu ay imzalanmayabileceği haberleri ile karışık bir görüntü ortaya koyuyor.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 5,7440 seviyesinden alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,08 değer kaybıyla 6,3610, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 7,3790 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1060, dolar endeksi dünkü kapanışın hemen üzerinde 97,99 seviyesinde bulunuyor.
Dün 5,74-5,77 aralığında işlem gören dolar/TL, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 5,7495'ten tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,68'in destek, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.