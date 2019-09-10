Dolar 5,75 lira seviyelerinde
Güne 5,76 liranın üzerinde başlayan Dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte 5,75-5,76 aralığında dengelendi.
Saat 10:05 itibarıyla İstanbul serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, avro 6,3660 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda Sterlin/TL ise 7,1180 liradan el değiştiriyor. Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1043 seviyelerinde...
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7460 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3540 lira olmuştu.
Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının izleneceğini bildirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,7850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.