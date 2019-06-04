Dolar, 5.75 seviyelerini gördü

04 Haziran 2019

Bayram tatili sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisinin yeniden konuşulmaya başlanması, aşağı yönlü harekette etkili.

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günkü konuşmasında Fed'in düşük enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini verdi. Enflasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Powell, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürmesi durumunda merkez bankasının bu duruma yanıt vereceğini söyledi. Çekirdek enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin bir miktar altında seyrediyor.

Powell, "Aşağı yönlü bir sürpriz, kalıcı olursa, bizi büyümenin hız kestiği ve Fed'in büyümeyi desteklemek için kısa vadeli faizleri yeniden sıfıra çekmek durumunda kalabileceği bir senaryoya yakınlaştırır." şeklinde açıklamada bulundu.

Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren Dolar Endeksi 96 bin 995'e gerilerken, dolar/TL 5.75 seviyelerine kadar geriledi. Dolar, gün içerisinde 5.86 seviyesini görmüştü. Günün tamamlanmasına doğru dolar/TL 5.78 seviyesinde yer aldı.

Bu arada New York borsasında endeksler yüzde 2'nin üzerinde artış kaydetti.