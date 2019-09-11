Dolar 5,75'e geriledi

11 Eylül 2019

Geçtiğimiz hafta 5,65 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL kuru, günün ilk bölümünde 5 gündür devam eden yükselişi sürdürdü. Sabah saatlerinde 5,80 seviyelerine yaklaşan dolar, öğleden sonra düşüşe geçti ve 5,75'e kadar çekildi.

Saat 15.15 itibarıyla Kapalıçarşı'da 1 Dolar 5,7550 liradan el değiştirirken Euro/TL ise 6,3350 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Sterlin/TL 7,1075 liradan satılıyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7790 lira, Euronun satış fiyatı ise 6,3800 lira olmuştu.

ECB'den faiz indirimi bekleniyor

Dolar, yatırımcıların temkinli de olsa riskli varlıklara yönelmesinden destek bularak

değerini korurken, yen değer kaybetti. Ancak kurlar başlıca merkez bankalarının toplantıları

öncesinde dar aralıkta işlem gördü.



Yatırımcıların dikkati Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günkü toplantısına

çevrildi. ECB'nin bu toplantıda faizleri düşürmesi bekleniyor. ECB, Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararları öncesinde küresel risk iştahının yönünü belirleyebilir.



İngiltere'den Hong Kong'a kadar piyasaları sarsan siyasi krizlerin yatışması güvenli liman

varlıklara olan talebi azaltarak piyasalarda temkinli bir risk iştahının şimdilik hakim

olmasını sağladı.