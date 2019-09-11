Dolar 5,75'in altına indi
Geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana aralıksız olarak yükselişini sürdüren Dolar/TL, 5,80 sınırına kadar yükseldikten sonra bugün düşüşe geçti. Kapanışa doğru dolar 5,75'in altına gerilerken Euro ise 6,32 liraya indi.
Geçtiğimiz hafta 5,65 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL kuru, günün ilk bölümünde 5 gündür devam eden yükselişi sürdürdü. Sabah saatlerinde 5,80 seviyelerine yaklaşan dolar, öğleden sonra düşüşe geçti ve 5,75'in altına kadar çekildi.
Saat 17.35 itibarıyla Kapalıçarşı'da 1 Dolar 5,7480 liradan el değiştirirken Euro/TL ise 6,3215 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Sterlin/TL 7,0940 liradan satılıyor.
5,7925'e kadar çıktı
Dolar bugün işlemlerde gün içerisinde en düşük 5, 7477'ye gerilerken, en yüksek ise 5,7925'e kadar çıktı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7790 lira, Euronun satış fiyatı ise 6,3800 lira olmuştu.
ECB'den faiz indirimi bekleniyor
Dolar, yatırımcıların temkinli de olsa riskli varlıklara yönelmesinden destek bularak
değerini korurken, yen değer kaybetti. Ancak kurlar başlıca merkez bankalarının toplantıları
öncesinde dar aralıkta işlem gördü.
Yatırımcıların dikkati Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günkü toplantısına
çevrildi. ECB'nin bu toplantıda faizleri düşürmesi bekleniyor. ECB, Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki faiz kararları öncesinde küresel risk iştahının yönünü belirleyebilir.
İngiltere'den Hong Kong'a kadar piyasaları sarsan siyasi krizlerin yatışması güvenli liman
varlıklara olan talebi azaltarak piyasalarda temkinli bir risk iştahının şimdilik hakim
olmasını sağladı.