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Dolar 5,76 liranın üzerinde güne başladı

Yeni haftaya 5,71 seviyelerinde 'merhaba' diyen dolar/TL, dün gün içerisinde yükselişe geçerek 5,76'nın üzerini görmüştü. Kur bu sabah da güne 5,76 liranın üzerinde başladı.

Dolar 5,76 liranın üzerinde güne başladı
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Saat 09:30 itibarıyla İstanbul serbest piyasada dolar 5,7640 liradan, avro 6,3690 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda Sterlin/TL ise 7,1180 liradan el değiştiriyor. Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1043 seviyelerinde...

Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7460 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3540 lira olmuştu.

dolar euro döviz finans

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