Dolar, 5,76 liranın üzerinde

Pazertesi günü açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yurt içinde veri bakımından zayıf bir hafta geçiren piyasalar, küresel gelişmelere odaklandı. Olası bir Erdoğan-Trump görüşmesi, ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeler ve Brexit süreci piyasalara yön veriyor.



Bu gelişmeler ışığında hareket eden dolar/TL kuru, saat 10:10 itibariyle 5,7630 liradan Euro/TL ise 3,3850 liradan el değiştiriyor.

Dün 5,7170 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasının etkisiyle yükselişe geçerek 5,7635'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 5,7526'dan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda pozitif seyir sürüyor

Küresel piyasalar, özellikle ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle karışık bir seyir izlese de genel olarak iyimserliğin fiyatlanması dikkati çekiyor.