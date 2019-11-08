Dolar 5,76 liranın üzerinde

08 Kasım 2019

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,7630 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,18 artışla 6,3670, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,3790 seviyesinde işlem görüyor. Dün 5,73-5,76 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,7477 seviyesinden tamamladı.

Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1050, dolar endeksi dünkü kapanışın hemen altında 98,13 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihracına 200 yabancı yatırımcının katıldığını ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini anımsatarak, talep miktarının Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Yabancı yatırımcı ilgisini net bir şekilde ortaya koyan ihracın Türk lirası varlıklara pozitif yansıdığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7420'nin destek konumunda olduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,68'in gündeme gelebileceğini dile getirdi.