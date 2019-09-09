Dolar 5,76 lirayı aştı

09 Eylül 2019

Saat 15:25'te 5,7639 seviyelerini gören dolar/TL kuru, saat 16:35 itibarıyla 5,7515 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro 6,3560 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1037, sterlin/dolar paritesi 1,2320, dolar/yen paritesi 107,04 düzeyinde seyrediyor.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin: S-400 yaptırımları inceleniyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Donald Trump yönetiminin Rusya'dan S-400 alımı konusunda Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları incelediğini açıkladı. Ancak Mnuchin henüz bir karara varılmadığını söyledi.

Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14,42'den yüzde 13,96'ya geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz haftayı 5,7134'ten kapatmıştı

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve en yüksek 5,8405, en düşük 5,6470 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,01 değer kaybederek cuma gününü 5,7134'ten tamamlamıştı.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının gündemin odağında olacağını belirtiyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,7340'ın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA