Dolar 5,76 seviyelerine çekildi

23 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme ve ardından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır' açıklamalarıyla piyasalardaki belirsizlikler ve riskler azaldı. Piyasalarda, ABD ve Rusya ile dün akşam saatlerinde yaşanan gelişmelerin yankıları takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde tarafların mutabakata varılması ile 5,80 seviyesinin altına gerileyen Dolar/TL, bugünkü işlemlerde en düşük seviye olarak 5,7628'i gördü.



Günün ikinci bölümünde bir miktar yükselen dolar/TL saat 15:10 itibariyle dolar 5,7805 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda euro 6,4320 liradan, İngiliz Sterlini ise 7,4460 liradan el değiştiriyor..



Borsa İstanbul 100 bine dayandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,93 artışla 98.799,33 seviyesine yükseldi. Günün ikinci bölümüyle birlikte BIST 100 Endeksi 99.200 seviyelerine kadar tırmandı.

Saat 15:10 itibariyle BİST 100 endeksi yüzde 1,20 artışlar 99.060 puandan işlem görüyor.

Gözler TCMB'ye çevrildi

Jeopolitik riskler azalırken, gözler yarınki PPK toplantısına çevrilmiş durumda. TCMB'nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bu hafta da 200 baz puana ulaşan bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalar TL'yi baskılayan bir unsur olmayı sürdürüyor. Analistlere göre 5.8000 orta nokta olmakla birlikte 5.7500 – 5.8500 bandı geçerliliğini koruyor.

Küresel piyasalarda Brexit sorun olmaya devam ediyor



Yurt dışı piyasalarda ise AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit krizi etkisini hiç azaltmadan devam ediyor. Son olarak İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. Bu gelişmenin ardından BBC'ye konuşan Başbakanlıktan bir kaynak, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'i ertelemesi halinde, Başbakan Boris Johnson'ın erken seçime gitmek isteyeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır” açıklaması yaptı.

Rusya ile güvenli bölge mutabakatı