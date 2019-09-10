Dolar 5,77'yi gördü
Haftanın ilk gününe göre sakin bir gün geçiren Dolar/TL, günün ikinci bölümünde 5,77 liranın üzerine tırmandı.
Saat 13:29 itibarıyla İstanbul serbest piyasada dolar 5,7690 liradan, avro 6,3710 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda Sterlin/TL ise 7,135 liradan el değiştiriyor. Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1039 seviyelerinde...
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7460 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3540 lira olmuştu.
Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının izleneceğini bildirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,7850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.