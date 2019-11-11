Dolar 5,78 liranın üzerinde dengelendi

11 Kasım 2019

Hazine ihalelerinin izleneceği haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,77 seviyesinden başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

Yeni haftanın ilk gününde dolar/TL kuru cuma günkü kapanışa paralel olarak değerleniyor. Saat 12:00 itibariyle dolar/TL 5,7820, euro/TL 6,3790 seviyelerden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de 3. çeyrek büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,74'in destek, 5,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Küresel piyasalar neyi takip ediyor?

Son haftalarda olduğu gibi, küresel piyasalarda ABD-Çin arasında imzalanması beklenen ve arap saçına dönen ticaret anlaşmasına yönelik haber akışları takip ediliyor. Öte yandan Hong Kong'daki gösterilerde 2 göstericinin polis tarafından vurulmasının, eylemleri daha da alevlendirmesinden endişe ediliyor. Asya piyasalarını hareketlendiren bu gelişmeye ek olarak Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun açıklaması sonrası istifa etmesi de piyasaların izlediği gelişmeler arasında yer alıyor.

Çin'in e-ticaret devi Alibaba'nın Bekarla Günü etkiliğinden gelen satış rakamları, yeni haftada piyasaların yüzünü güldüren gelişmelerden birisi olarak sayılabilir. Çinli e-ticaret devi Alibaba, 11 Kasım’daki Bekarlar Günü’nde bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyordu. Geçen yıl 30 milyar dolarlık satış yapan firma, bu yılki etkinliğin ilk 9 saatinde 23 milyar dolarşol satış gerçekleşti. Rekorun kırılmasına kesin gözle bakılırken, satışların 40 milyar doları geçmesi bekleniyor. Gerçekleşen satışlar Çin'deki talep konusunda fikir vermesi açısından piyasalar tarafından takip ediliyor.