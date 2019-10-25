Dolar 5.78'in üzerinde güne başladı

25 Ekim 2019

TCMB'nin beklenenin üzerinde faiz indirimi sonrasında TL'de değer kaybı devam ediyor.

Dün, PPK kararı öncesinde 5,7250'yi gören dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen faiz indirimi sonrasında 5,7790 seviyesi görüldü.

Bu sabah ise kurda ilk işlemler 5,78'in üzerinde gerçekleşiyor.

Analistlere göre, teknik açıdan kurun kısa vadeli seyrinde 5,73-5,80 bandı ve kırılımı takip edilebilir. Fed'in ekim ayı toplantısı 29-30 Ekim'de. Bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine kesin bakılıyor. Bu açıdan kurda 5,85 önemli direnç olarak izlenebilir. Fed toplantısı sonrasında 31 Ekim'de TCMB'nin açıklayacağı Enflasyon Raporu ve toplantıda piyasaları ikna edip edemeyeceği TL'nin kısa vadeli seyrinde belirleyici olacak.

Merkez Bankası'ndan son 3 toplantı da 1000 puanlık indirim

Bu hafta piyasaların en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası'nın faiz kararı dün açıklandı. Enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle yüzde 14’e çekmişti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.