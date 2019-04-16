Dolar 5.80 civarında sakin

16 Nisan 2019

İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam etmesi, Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretleri TL'de satış baskısı ve benzer para birimlerinden negatif ayrışma yaratıyor.

TL dün küresel piyasalardaki genel olarak iyimser havadan yararlanamadı. TL dolar karşısında yüzde 0.7 değer kaybederken benzer para birimleri genelinde ise anlamlı bir değişim yaşanmadı.

TL Cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3.5, seçimden bu yana kayıplar yüzde 4.6, yılbaşından bu yana ise yüzde 9.1 oldu. Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Analistler son dönemde TL'nin değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığını belirtiyor. Dolar/TL dün günü 5.81 civarında tamamladıktan sonra bugün 5.7856-5.8163 aralığında yatay bir seyir izliyor. Kur saat 12:37'de 5.7950'de. Aynı saatte euro/TL 6.5450 seviyesinde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 1,70 primle 96.820 puanda.

Trump ile sürpriz buluşma

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede S-400, ikili ticaret ve bölgesel konularda işbirliği ele alındı. "Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştik" diyen Albayrak, Trump'ın S-400 konusunda ihtiyaçlara dair aktarılanlarla ilgili "gayet makul bir bakış açısı sergilediğini" söyledi.

Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bankanın ek sıkılaştırma benzeri bir uygulamaya gitmemesine rağmen dün yüzde 24.36 seviyesine yükselmesi oldu.

Küresel piyasalarda ise, Wall Street'in ABD'de beklentilerin altında gelen banka bilançoların etkisiyle düşüş kaydetmesiyle Asya borsaları dokuz ayın zirve seviyesinin altında seyrediyor ancak küresel ekonominin daha sert gerilemeden kaçınabileceğine dair işaretler kayıplarını sınırlamasına destek oldu.

TCMB fonlama maliyeti arttı

Albayrak, Trump ile görüştü

Kaynak: Reuters