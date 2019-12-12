Dolar 5,80'in altına geriledi, Borsa yüzde 1 primli

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından, gün ortasına doğru 5,80 seviyelerin altına geriledi. Saat 11.15 itibarıyla 5,7980'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda eurro/TL yatay bir seyirle 6,4620'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,6620'dan satılıyor.

Dün 5,79-5,82 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,7997'den tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirtti.

Euro/dolar paritesi Fed kararının ardından 1,11'in üzerine çıkarak bugün yatay bir seyirle 1,1140'tan işlem görüyor. Dolar endeksi dün 97,0 sınırına kadar gerilerken, şu dakikalarda 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Borsa yüzde 1'in üzerinde primli

Yüzde 0,59 artışla 108.555 seviyesinde açılış yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de açılışın ardından gelen alımlarla kazançlarını yüzde 1'i üzerine taşıdı. Saat 11:15'te BİST 100 endeksi 108.970 puandan işlem görüyor.

Gözler Merkez'in faiz kararında

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve yeni başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, oylanmak üzere bugün Senato Genel Kurulu'na götürülmesi bekleniyor.

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, yurt içi piyasalardaki pozitif seyri sınırladığına dikkati çekerek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.