Dolar 5,80'in altında yatay seyir izliyor

23 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme ve ardından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır' açıklamalarıyla piyasalardaki belirsizlikler ve riskler azaldı. Piyasalarda, ABD ve Rusya ile dün akşam saatlerinde yaşanan gelişmelerin yankıları takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde tarafların mutabakata varılması ile 5,80 seviyesinin altına gerileyen Dolar/TL, bu sabah da 5,80 seviyesinin altında işlem görüyor.

Saat 09:45 itibariyle dolar 5,7970 liradan; euro 6,4480 liradan, İngiliz Sterlini ise 7,4580 liradan satılıyor.



Dün piyasaların kapanışında Dolar/TL kuru, 5,83 lira seviyelerinde bulunuyordu. Borsa İstanbul ise günü yüzde 0,58 artışla 97.886 puandan tamamlamıştı.

Gözler TCMB'ye çevrildi

Jeopolitik riskler azalırken, gözler yarınki PPK toplantısına çevrilmiş durumda. TCMB'nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bu hafta da 200 baz puana ulaşan bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalar TL'yi baskılayan bir unsur olmayı sürdürüyor. Analistlere göre 5.8000 orta nokta olmakla birlikte 5.7500 – 5.8500 bandı geçerliliğini koruyor.

Küresel piyasalarda Brexit sorun olmaya devam ediyor



Yurt dışı piyasalarda ise AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit krizi etkisini hiç azaltmadan devam ediyor. Son olarak İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. Bu gelişmenin ardından BBC'ye konuşan Başbakanlıktan bir kaynak, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'i ertelemesi halinde, Başbakan Boris Johnson'ın erken seçime gitmek isteyeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır” açıklaması yaptı.

Rusya ile güvenli bölge mutabakatı