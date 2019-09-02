Dolar, 5.80'in üzerinde

02 Eylül 2019

Haftaya 5.83 seviyelerinde başlayan dolar/TL, beklenenden iyi gelen ikinci çeyrek GSYH verileri sonrası, bir ara 5.79 seviyelerine çekilse de, yeniden 5.80'in üzerine çıktı.

ABD-Çin ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin yarattığı küresel riskten kaçış baskısına Arjantin'in sermaye kontrollerine gitmesi de eklenirken dolar/TL 5.80 seviyesinin üzerindeki hareketine devam ediyor.

Dolar/TL bu sabah açılışta 5.83'ün üzerinde işlem gördü. TÜİK, ikinci çeyrek GSYH verilerini açıkladı... İkinci çeyrekte daralma, yüzde 1,5 ile piyasa beklentilerinden daha iyi geldi. Türkiye ekonomisinde çeyreklik bazda ise yüzde 1,2 büyüme kaydedildi.

Veri sonrası kur, 5.7956 seviyesine kadar indi.

Ardından tekrar 5.81 seviyelerine çıkan dolar/TL, saat 12:57 itibariyle 5.8160 seviyesinde yer aldı.

Bankacılar ABD piyasalarındaki tatil nedeniyle bugün işlem hacimlerinin bir miktar azalmasını da bekliyorlar.

Bankacılar kurda 5.75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5.85 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışların ise önemine dikkat çekiyor.