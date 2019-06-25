Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor

25 Haziran 2019

Seçimin ardından siyasi bir belirsizliğin de ortadan kalkmış olmasıyla birlikte TL dün güne değer kazançlarıyla başladı ancak bu kazançlarını bugüne taşıyamadı.

Dolar/TL bu sabah saat 09:30 itibarıyla 5.8160 seviyesinde yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında Japonya'da bu haftasonu G20 zirvesinde yapılacak ikili görüşmenin beklendiği piyasada dün S-400 endişeleri seçim iyimserliğini baskılayan en önemli neden oldu.

Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken, seçim sonrası siyasi gündem bugün yakından takip edilecek. Erdoğan, saat 1130'da önce partisinin TBMM Grup Toplantısı'na ardından ise 1400'da partisinin MYK toplantısına katılacak.

Grup toplantısında Erdoğan'ın seçim sonrası vereceği mesajlar izlenecek. Piyasalar bu mesajlardan ve basına kapalı gerçekleşek MYK toplantısının ardından seçim sonrası siyasi gündeme ilişkin ipuçları arayacaklar.

Seçimler öncesi son işlem günü olan Cuma 5.8140 seviyesinden kapanan dolar/TL dün gün içinde 5.7120'ye kadar gerilerken TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı %1'i aştı. Dolar/TL öğleden sonra kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek tekrar 5.8290'a kadar yükseldi. TL'deki değer kaybında ABD ile ilişkilere yönelik endişeler belirleyici oldu.