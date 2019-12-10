Dolar 5,81 liranın üzerinde
Dün bir buçuk aylık aranın ardından 5,80 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, bu sabah 5,81 seviyesinde seyrediyor.
Dolar/TL, artışını üst üste altıncı işlem gününe taşıyan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,8150'den alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,4380'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,6520'den satılıyor.
Dün analistlerin direnç olarak takip ettiği 5,80'i aşan ve 5,8172'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 5,8097'den tamamlamıştı.
Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1065 seviyesinde, dolar endeksi bugün sınırlı düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.