Dolar 5,83-5,84 aralığında dengelendi

Piyasalarda Suriye'nin kuzeyine yönelik açıklamalar çok yakından takip edilirken; küresel piyasalarda ise ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere'nin Brexit sürecine yönelik yeni gelişmeler izleniyor.



Son 2 günde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabahki işlemlerde 5,84 liranın üzerine tırmandı. Gün içerisinde bir ara 5,82'ye çekilen dolar, günün büyük bir bölümünde 5,83-5,84 bandında kaldı.

Bugün saat 16:05 itibarıyla, dolar 5,8310 liradan; euro ise 6,4060 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,1310 liradan satılırken; Euro/dolar paritesi 1,0985 seviyelerinde seyrediyor.



Küresel piyasalarda altının onsu 1507 dolardan, brent petrolün varili 58,05 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda Trump etkisi