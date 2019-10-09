Dolar 5,83-5,84 aralığında dengelendi
Suriye'nin kuzeyi ile ilgili gelişmeler ve konu ile ilgili yapılan açıklamalarla, hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, bugün sakin kaldı. Kur, gün boyu 5,83-5,84 aralığında değerlendi.
Piyasalarda Suriye'nin kuzeyine yönelik açıklamalar çok yakından takip edilirken; küresel piyasalarda ise ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere'nin Brexit sürecine yönelik yeni gelişmeler izleniyor.
Son 2 günde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabahki işlemlerde 5,84 liranın üzerine tırmandı. Gün içerisinde bir ara 5,82'ye çekilen dolar, günün büyük bir bölümünde 5,83-5,84 bandında kaldı.
Son 2 günde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabahki işlemlerde 5,84 liranın üzerine tırmandı. Gün içerisinde bir ara 5,82'ye çekilen dolar, günün büyük bir bölümünde 5,83-5,84 bandında kaldı.
Bugün saat 16:05 itibarıyla, dolar 5,8310 liradan; euro ise 6,4060 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,1310 liradan satılırken; Euro/dolar paritesi 1,0985 seviyelerinde seyrediyor.
Küresel piyasalarda altının onsu 1507 dolardan, brent petrolün varili 58,05 dolardan işlem görüyor.
Piyasalarda Trump etkisi
Pazartesi günü Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, dün ise Türkiye'nin ABD için önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu söylemişti. Bu iki açıklama dolar/TL kurunun, iki gün boyunca 5,80 ile 5,85 arasında dalgalanmasına neden oldu.
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