Dolar 5,84 liranın üzerinde

Piyasalarda Suriye'nin kuzeyine yönelik açıklamalar çok yakından takip edilirken; küresel piyasalarda ise ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere'nin Breexit sürecine yönelik yeni gelişmeler izleniyor.



Son 2 günde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabahki işlemlerde 5,84 liranın üzerine tırmandı. Türkiye piyasalarında işlemlerin başlamasıyla birlikte 5,82'ye gerileyen dolar, öğle saatlerinde tekrar 5,84 liranın üzerine tırmandı.

Piyasalarda Trump etkisi

Pazartesi günü Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, dün ise Türkiye'nin ABD için önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu söylemişti. Bu iki açıklama dolar/TL kurunun, iki gün boyunca 5,80 ile 5,85 arasında dalgalanmasına neden oldu.



Bugün saat 13:05 itibarıyla, dolar 5,8420 liradan; euro ise 6,4220 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,1490 liradan satılırken; Euro/dolar paritesi 1,0985 seviyelerinde seyrediyor.



