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Dolar 5,84 liranın üzerinde

Suriye'nin kuzeyi ile ilgili gelişmeler ve konu ile ilgili yapılan açıklamalarla, dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, günün ilk bölümünde 5,84 liranın üzerinde değerleniyor.

Dolar 5,84 liranın üzerinde
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Piyasalarda Suriye'nin kuzeyine yönelik açıklamalar çok yakından takip edilirken; küresel piyasalarda ise ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere'nin Breexit sürecine yönelik yeni gelişmeler izleniyor. 

Son 2 günde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabahki işlemlerde 5,84 liranın üzerine tırmandı. Türkiye piyasalarında işlemlerin başlamasıyla birlikte 5,82'ye gerileyen dolar, öğle saatlerinde tekrar 5,84 liranın üzerine tırmandı.
Piyasalarda Trump etkisi
Pazartesi günü Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, dün ise Türkiye'nin ABD için önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu söylemişti. Bu iki açıklama dolar/TL kurunun, iki gün boyunca 5,80 ile 5,85 arasında dalgalanmasına neden oldu. 

Bugün saat 13:05 itibarıyla, dolar 5,8420 liradan; euro ise 6,4220 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,1490 liradan satılırken; Euro/dolar paritesi 1,0985 seviyelerinde seyrediyor. 

Küresel piyasalarda altının onsu 1507 dolardan, brent petrolün varili 58,05 dolardan işlem görüyor. 

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