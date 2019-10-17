Dolar 5,88 liradan güne başladı

17 Ekim 2019

Dünya ONLINE

Yurt içi piyasalar bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesi ve sonrasında yapılacak olan açıklamalara odaklandı. ABD'nin bu hafta açıkladığı yaptırımlar ve Halkbank lehine hazırlanan iddianame haberleri ile yön bulan dolar/TL kuru, hafta boyunca 5,94 ile 5,86 aralığında dalgalı bir seyir izledi.



Bu sabahki işlemlerde saat 09:25 itibarıyla dolar/TL kuru 5,8875 liradan, Euro/TL ise 6,5250 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda 1 İngiliz Sterlininin fiyatı ise 75250 lira.

Piyasalarda bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken; yurt dışında Brüksel'de toplanacak olan Avrupa Konseyi ve buradaki Türkiye ile ilgili gelişmeler takip edilecek.

Dolarda 6,08 ve 5,85 seviyelerine dikkat!

Kurda 5,90 ve 5,93 üzerine olası yükseliş ataklarında, 6,00 -6,08 dirençleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli görüntünün negatife dönmesi için ise 5,89 ve 5,85 altında hareket edilmesi gerekmektedir.