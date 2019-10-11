Dolar 5,88'in üzerini gördü

11 Ekim 2019

Hafta başında Trump'ın tweetleri, ardından da Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik bugün de sürüyor.

Güne sakin başlayan döviz kurları öğle saatlerinde yükselişe geçti. Saat 13:30'da dolar 5,8830 ile gün içi en yüksek seviyesini gören dolar, sonrasında 5,86 seviyelerine çekildi.



14:20 itibariyle, dolar/TL 5,8605 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Euro/TL kuru 6,4740, İngiliz Sterlini ise 7,3740 lira seviyelerinde değerleniyor.

Dün 5,90'ın üzerini test eden dolar, günü 5,81 seviyelerinden tamamlamıştı.

Haftalık kayıp yüzde 4'ün üzerinde



Haftaya 5,65 lira seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru, bu hafta yaşanan yukarı yönlü hareketlerle birlikte 5,90 seviyelerini görmüş oldu. Bu artışlarla birlikte Türk Lirası'nın, dolar haftalık değer kaybı yüzde 4'ü geçti.

Dolarda 5,76 ve 5,97 seviyelerine dikkat!

Piyasa uzmanları, kurda 5,7680 ana destek üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve alım iştahının 5,9760 seviyelerinin ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriyor.

Piyasaların gündeminde ne var?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Küresel piyasalarda ise Trump-Liu görüşmesine odaklanmış durumda. Tarafların görüşmelerde ilerleme kaydedebileceğine yönelik ümitler uyandırmasının etkisiyle piyasalarda alıcılı seyir bekleniyor.