Dolar 5,89 liranın üzerinde

17 Ekim 2019

Dünya ONLINE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ı kabul ettiği dakikalarda Dolar/TL kuru, 5,8950 liradan, Euro/TL ise 6,5560 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 1 İngiliz Sterlininin fiyatı ise 75460 lira.

Yurt içi piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesi ve sonrasında yapılacak olan açıklamalara odaklandı. ABD'nin bu hafta açıkladığı yaptırımlar ve Halkbank lehine hazırlanan iddianame haberleri ile yön bulan dolar/TL kuru, hafta boyunca 5,94 ile 5,86 aralığında dalgalı bir seyir izledi.



Piyasalarda bugün yurt içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken; yurt dışında Brüksel'de toplanacak olan Avrupa Konseyi ve buradaki Türkiye ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Dolarda 6,08 ve 5,85 seviyelerine dikkat!

Kurda 5,90 ve 5,93 üzerine olası yükseliş ataklarında, 6,00 -6,08 dirençleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli görüntünün negatife dönmesi için ise 5,89 ve 5,85 altında hareket edilmesi gerekmektedir.