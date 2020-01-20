Dolar 5.92'ye yaklaştı

20 Ocak 2020

DÜNYA ONLİNE

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı.

TCMB'nin faiz indirimi ardından 5.8388 ile bir ayın en düşük seviyelerine inen kur, haftanın son işlem gününde yükselişe geçti.

Bu sabah ilk işlemlerde 5.8950 seviyesinde bulunan kur, öğle saatlerine doğru 5.90'ı geçti. Piyasaların kapanış saatlerine doğru kurda işlemler 5.9190 seviyesinden gerçekleşiyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

TL'deki değer kaybına karşın, Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. BİST 100 endeksi, 122.909 puanla yeni bir zirve daha yaptı.

Tahvil faizlerinde yaşanan sert düşüş sonrası sakin bir seyir izleniyor. Gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 10,23 seviyesinde bulunuyor.

TL'yi baskılayan unsurlar

Dolar endeksi, güçlü ABD ekonomik verileri sonrası Fed'in faiz oranlarını indirme olasılığının azalmasıyla haftaya güçlü başladı. 97,60’a yükselen dolar endeksi, son 3 haftanın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

Diğer taraftan, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varmasına karşın ikili ticarette önemli bir çok konuyu daha sonraki görüşmelere bırakması küresel piyasalarda iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor.

Bu hafta Avrupa, Kanada ve Japonya merkez bankaları faiz kararları ve ABD'li şirketlerinin kar açıklamaları izlenecek.

Fed toplantısı ise haftaya gerçekleşecek.