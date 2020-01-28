Dolar, 5,94 liradan güne başladı

28 Ocak 2020

Piyasalarda tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına yönelik gelişmeleri yakından izliyor. Bugün yurt içinde veri gündemi zayıf, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, tüketici güveni ve Richmond Fed İmalat Endeksi'nin takip edilecek.

Bu gelişmeler ışığında hareket eden dolar/TL kuru, güne 5,94-5,95 bandında başladı. Euro/TL ise 6,55 liranın hemen üzerinde sakin bir başlangıç yaptı.



Saat 09:20 itibarıyla dolar/TL 5,9450'den; aynı dakikalarda euro/TL ise 6,5550 liradan işlem görüyor.

Petrol fiyatları 4 ayın en düşüğünde

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 106'ya çıkması ve ABD'de daha fazla kişide koronavirüs vakasına rastlanması dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ülkesinde zayıf talep riski yaratırken, petrol fiyatlarının son 4 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine yol açıyor.