Dolar 5,95 oldu

23 Aralık 2019

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve TCMB'nin faiz indirimleri sonrası reel faizlerde gözlenen düşüşün etkisiyle geçen hafta %2'nin üzerinde değer kazanarak 5,94 seviyesine çıkan dolar/TL, bugün 5,95 seviyesinin üzerine çıktı. 5,9510'a kadar yükselen kurda işlemler saat 17:00 itibariyle 5,95 civarında gerçekleşiyor.

Pozitif eğilimini sürdürerek 112.000 seviyesini test eden Borsa İstanbul ise aynı dakikalarda yüzde 0,5 oranında artışla 111.700 civarında hareket ediyor.

Bu hafta Noel tatili kapsamında ABD ve Avrupa piyasalarının iki gün kapalı olacak olması ve yıl sonu nedeniyle işlem hacimleri azalırken, ABD ile diplomatik ilişkilerin seyri izleniyor.

30 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle küresel riskten kaçış eğilimi sonucu 26 Ağustos'ta illikit piyasada yaşanan sert yükseliş dikkat alınmazsa dolar/TL bugün 5,95 ile 30 Mayıs'tan bu yana en yüksek gün içi seviyelere geldi.

Analistler TCMB'nin son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından reel faizin azalmasıyla TL mevduatın cazibesinin azalması ve bireylerin dolar talebinin yanı sıra kurumların borç ödeme kaynaklı alımlarının kurdaki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

Öte yandan jeopolitik risk unsuru olabilecek gelişmeler de yakından izleniyor.

Aylık değer kaybı %4'ü aştı

TL'nin dolar karşısında bir aylık değer kaybı %4'ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş BDDK ve TCMB'nin de adımlarını beraberinde getirdi. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos'tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı.