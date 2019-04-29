Dolar, 5.95'in üzerinde açıldı

29 Nisan 2019

TL'nin dolar karşısında değer kaybı bu sabah itibarıyla da devam ederken, Cuma günü 5.9315 seviyesinden kapanan dolar/TL yeni haftaya 5.95'in üzerinde başladı.

Kur, saat 09:30 itibariyle 5.9540 ve euro/TL 6.6505 seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL geçen hafta PPK açıklaması ardından 12 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek gün içi seviye olan 5.9820'ye kadar yükselmiş ve bu seviye itibarıyla TL'nin dolar karşısında yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 11.5'e ulaşmıştı.

Yurtiçi ve yurtdışında haber akışının oldukça yoğun olduğu bir haftaya girildiğini söyleyen Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, "Yurtiçinde yarınki enflasyon raporunu izleyeceğiz. Kurun geldiği seviyeler ve risklerdeki artış enflasyon beklentilerinde olumsuz yönde bir revizyona neden olabilir. Öte yandan son dönemde TCMB'nin döviz rezervleri ile ilgili spekülasyonlar vardı, buna yönelik açıklamalar yapılmasını da bekliyoruz" dedi.

ABD ile ilişkiler ve İran yaptırımları kaynaklı jeopolitik ve siyasi risklerin de devam ettiğini söyleyen Kavak, "YSK'nın İstanbul seçimine dair vereceği karar kritik. YSK İstanbul seçimini tanır ve yeni seçim kararı almazsa pozitif yansımasını görürüz" dedi.

Yurtdışında ise Fed'in Çarşamba akşamı açıklayacağı faiz toplantısı kararının izleneceğini söyleyen Kavak, "Bu hafta haber akışı çok yoğun ve bunların ne şekilde evrileceği kurun da yönünü belirleyecek. Risklerin artması halinde dolar/TL'de 5.97 seviyesinin de kalıcı olarak geçilmesiyle hedefler 6.18-6.20 bandına çekilebilir. Risklerin hafiflemesi halinde ise kurda 5.70'lere hareket görülebilir" dedi.

Öte yandan TCMB'nin yarın bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

Yurtdışında ise yatırımcılar bu hafta Çarşamba akşamı sona erecek olan Fed para kurulu toplantısı ve Çin'de açıklanacak imalat sektörü verilerini izleyecek. Veriler dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin'de para ve maliye politikasının nasıl şekilleneceğine dair fikir verecek.

Kaynak: Reuters