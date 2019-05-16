Dolar 6 lira üzerinde direniyor, gözler MB rezevlerinde

16 Mayıs 2019

İstanbul seçimleri ve ABD ile ilişkilerin yakından izlendiğini bir ortamda dolar 6 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Öte yandan ABD'nin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sert yaptırımlar getirmesinin ardından küresel risk iştahı gerilemiş durumda. Trump yönetimi 10 Mayıs tarihinde de 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmişti.

Piyasalarda özellikle yaptırım olasılığı nedeniyle ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde üst düzey Demokrat ve Cumhuriyetçiler dün Türkiye'ye Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi alımını iptal etmesi çağrısında bulundular.

Hafta başında da Temsilciler Meclisi'nin bütçe komisyonu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimini engelleyecek düzenlemenin de içinde bulunduğu bir kanun taslağı yayımlamıştı.

Satış sonrası MB rezervleri izlenecek

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "ABD'nin otomotivde ticaret savaşlarını yatıştıracak kararı ile küresel piyasalar bir miktar rahatlamıştı ancak Huawei'ye getirilen yaptırımlar bu iyimserliği silmiş durumda. Bunun ötesinde dün açıklanan verilerin de gösterdiği üzere artan bütçe açığı trendi ile tahvil piyasaları ciddi baskı altında. Türkiye ABD ilişkileri de yakından takip edilen bir konu olmaya devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Bugün TCMB rezerv verileri de yakından izlenecektir. Geçen hafta kamu bankalarının döviz satışları yoğun gerçekleşmişti. Bu trendin TCMB rezervlerine etkisini izlemek için bugün açıklanacak veri seti iyi bir gösterge olacak. Dolar/TL'de 6 seviyesinin etrafındaki dalgalanmanın sürmesini bekliyoruz. Ancak her iki yönlü sert kırılım için henüz yeterli haber akışı yok."

Kurda tansiyonu düşüren müdahaleler

Merkez Bankası'nın 150 baz puanlık sıkılaştırmasının yanı sıra TL'yi desteklemek için kamu bankalarının geçen hafta 4.5 milyar dolara ulaşan döviz satışları da yapıldı. İşlemciler bu hafta da benzer satışların yaşandığını belirtiyorlar ancak tutar konusunda net bir fikir sahibi değiller.

TCMB'nin sıkılaştırma adımları sonrası gecelik vadede faizler bir süredir bankanın politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 25.50 civarında şekilleniyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise kademeli artışını sürdürerek dün itibarıyla yüzde 25.07 seviyesine yükselmiş durumda. TCMB yeni bir adım atmaz ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin haftayı yüzde 25.50 seviyesinde tamamlayacak.

Dün bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) sıfırdan yüzde 0.1'e yükseltilirken, analistler bu adımın dolarizasyonu azaltmayı amaçladığını belirtiyor.

Başta kamu bankalarının döviz satışları olmak üzere bu adımların desteğiyle dolar/TL 6.24'ten 5.95'li seviyelere kadar gerilese de 6 seviyesinin altında kalıcı olarak işlem görmüyor. Dolar/TL dün gece de 6 seviyesinin altını test etti ancak burada kalıcı olamadı.

Dolar/TL bu sabah saat 09:25 itibarıyla 6.0335 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,70 primle 6.7735 seviyesinde.

Hazine'nin borçlanma maliyeti yükseldi

Öte yandan yeniden ihracı hafta başında gerçekleştirilen iki yıllık gösterge tahvilde dün son işlem yüzde 25.87 olurken 10 yıl vadeli gösterge tahvilde ise yüzde 19.55 seviyesindeydi.

Hazine Mayıs ayı iç borçlanma programını bu hafta düzenlediği 4 ihale ile tamamlamadı ancak maliyetler sert yükselmiş durumda. Artan harcamalar borçlanma ihtiyacı artışına da neden olurken, bunun enflasyondaki yükselişle aynı dönemde yaşanması ikincil piyasalarda faizlerde sert yükselişleri beraberinde getiriyor.

Bütçe açığı harcamalardaki artış trendinin giderleri tetiklemesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın gelirlere negatif etkisiyle yılın ilk dört ayında yüzde 135.1 artışla 54.5 milyar TL'ye yükseldi.

Hazine'nin bu haftaki ihalesinde iki yıllık gösterge tahvilde borçlanma maliyeti bir ay önce gerçekleştirilen bir önceki ihaleye göre 313 baz puan geçen yıl Mayıs ayına göre 870 baz puan artış gösterdi. Benzer vadede 2017 Mayıs ayında yapılan borçlanmanın maliyeti ise 1391 baz puan arttı.

Kaynak: Reuters