Dolar 6 liranın üzerindeki seyrini koruyor

20 Mayıs 2019

Dolarda gözlenen güçlü seyir ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde de 6 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor. Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, piyasalar YSK'nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkileri yakında izliyor.

Diğer tarafta TL'de baskı unsuru olan, son dönemde yavaşlasa da altı aydır aralıksız devam eden lokallerin döviz biriktirme eğilimine yönelik olası önlemler takip ediliyor.

Cuma gününü 6.05 seviyelerine yakın tamamlayan dolar/TL bu sabah 6.07 seviyelerinde işlem görüyor.

Işık Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, YSK'nın gerekçeli kararını bugün açıklamasını beklediklerini söyleyerek, "İstanbul seçimleri konusunun Haziran boyunca fiyatlamalarda etkisini izleyeceğiz. Ancak şu anda asıl olarak S400 ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik riskler daha kritik. Yurtdışında ise ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarının tekrar başlaması tedirginliğe ve dolar lehine fiyatlamalara neden oluyor. Bu da TL dahil gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskı unsuru" dedi. Yurtiçi ekonomik verilerin de önemine dikkat çeken Kavak, "Ay başında açıklanacak olan enflasyon verisi 12 Haziran'da yapılacak olan PPK toplantısına ilişkin beklentilerin de şekillenmesini sağlayacaktır. Piyasada faiz indirimine yönelik bir algı oluşması TL'de değer kaybı baskısı yaratacaktır" dedi ve şöyle devam etti: "Dolar/TL şu anda stabil, sert yukarı hareket görmüyoruz ancak 6.10'un üzerine atması halinde 6.20 seviyesine denemeler görebiliriz. Sonrasında da Mart ayında başlayan dalganın devamı gelebilir ki kuru 6.48-6.65 bandına taşıyabilir."

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek bütçe genişletici adımlar, yerel seçimlerin tekrarı kararı, son dönemde yavaşlasa da lokallerin altı aydır aralıksız döviz biriktirme eğilimi, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

TCMB'nin sıkılaştırma adımları sonrası hem gecelik vadede hem de Perşembe itibariyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 25.50'de şekillendi.

Ekonomi yönetiminin dolarizasyonu caydırmayı amaçlayan adımları da piyasalarda yakından takip ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Cuma günü yaptığı bir açıklamada bankalardan mevduat alanında dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma beklediklerini söylemişti. TL'ye sahip çıkmanın reçetesinin herkeste farklı olabileceğini belirten Akben, ancak TL mevduat bulunması karşılığında bankaların şubelerine prim vermesinin ya da şubelere hedef konmasının bir seçenek olabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: Reuters