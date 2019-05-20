Dolar, 6 liraya geriledi

20 Mayıs 2019

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu seyir bugün TL'ye de yansırken, dolar/TL'de bir miktar aşağı hareket gözlendi ancak kur 6'nın üzerindeki seyrini korudu.

Piyasalar YSK'nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Gün içerisinde 6.08 seviyelerini test eden dolar/TL, 6.01 seviyelerine doğru gevşedi.

Dolar/TL'de yukarı yönlü harekette biraz momentum kaybı olduğunu söyleyen bir bankacı, "Realize oynaklık düşük seyrediyor, bu da TL'ye bir miktar olumlu yansıyor. Öte yandan yurt dışında gelişmekte olan piyasalar cephesinde de olumlu bir fiyatlama var. Genel olarak sakin bir hafta, düşük oynaklık gelişmekte olan piyasalara yarıyor" dedi.

Fed'in Çarşamba günü açıklayacağı son faiz toplantısına ilişkin tutanaklar öncesi dolar geçen haftaki kazanımlarını korurken, ABD ve Çin arasındaki artan ticaret gerilimi de yakından izleniyor. ABD Ticaret Bakanlığı geçen hafta Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıklamıştı. Bu kararla hükümet onay vermeden, Huawei'nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji almasını yasaklanıyor.

Diğer tarafta yurtiçinde TL'de baskı unsuru olan, son dönemde yavaşlasa da altı aydır aralıksız devam eden lokallerin döviz biriktirme eğilimine yönelik olası önlemler takip ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Cuma günü yaptığı bir açıklamada bankalardan mevduat alanında dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma beklediklerini söylemişti. TL'ye sahip çıkmanın reçetesinin herkeste farklı olabileceğini belirten Akben, ancak TL mevduat bulunması karşılığında bankaların şubelerine prim vermesinin ya da şubelere hedef konmasının bir seçenek olabileceğini kaydetmişti.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek bütçe genişletici adımlar, yerel seçimlerin tekrarı kararı, son dönemde yavaşlasa da lokallerin altı aydır aralıksız döviz biriktirme eğilimi, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Kaynak: Reuters