Dolar 6 lirayı geçti

07 Şubat 2020

DÜNYA ONLINE

Hafta boyunca 5.98 civarında seyreden dolar/TL kuru, küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son işlem gününde 6 seviyesinin üzerine çıktı. Piyasaların kapanış saatlerinde kur 6.0290 seviyesindeydi. Bu seviyeler, son 9 ayın en yüksek noktası konumunda. Euro/TL ise 6.6080 seviyesinde bulunuyordu.

Euro/dolar paritesinde satış baskısı iyi gelen ABD verileri sonrasında artarken, parite 1,10 altına indi.

Borsada sınırlı kayıp

Global piyasalarda hafta boyunca yaşanan yükseliş sonrası gelen sınırlı kâr satışları Borsa İstanbul'a da yansıdı.

Güne yatay başlayan BİST 100 endeksi, özellikle kapanış saatlerine doğru etkisini artıran satışlarla 121.000 seviyesine kadar geri çekildi. Bankacılık Kanunu’nda değişiklik teklifi sonrası banka endeksinde sert düşüş yaşandı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 direncinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 121.000 ve 120.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Tahvillerde iyimserlik sürüyor

TL'deki kısmi baskıya karşın tahvil, CDS, eurobond piyasalarında iyimser seyir devam ediyor. TCMB'nin tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançonun %5'ine çıkaracak olması ve Hazine'nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi süreci destekliyor. Enflasyondaki düşüş ve TCMB faiz indirimleri de düşüşü destekleyen diğer belirgin unsurlar.

Tüm bu gelişmeler ışığında gösterge 2 yıllık tahvilin bileşik faizi haftayı yüzde 10.44'ten tamamladı. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi ise yüzde 10.60 oldu.

Piyasaların gündemi

Çin’de başlayıp hızla yayılan korona virüs salgınına dair kaygılar devam ediyor.

Buna ek olarak yurtiçinde İdlib'de Suriye rejim güçlerince Türk unsurlarına yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar sonrası piyasalarda jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor.

Türkiye bölgede 12 gözlem noktasına sahip. Bunların üçü Suriye rejim güçlerinin hakim olduğu bölgelere yakın konumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye güçlerinin geri çekilmesini, aksi halde bunu Türkiye'nin kendi imkanlarıyla sağlayacağını belirtiyor. Süreç piyasalar tarafından yakından izleniyor.