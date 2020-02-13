Dolar 6,05'in üzerinde

13 Şubat 2020

Yurt içi piyasalarda sanayi üretimi verisinin açıklandığı günde, İdlib'le ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ise koronavirüsün yayılma hızında son günlerde yaşanan yavaşlama yerini yeniden yükselişe bırakması satışları artırdı. Asya borsalarında koronavirüse dair artan endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dolar 6,04-6,05 seviyelerinde güne başladı

Saat 10:15 itibarıyla dolar/TL 6,0510'tan işlem görürken; euro/TL ise 6,5875'tan el değiştiriyor.

Dolar/TL kuru için aşağı yönlü hareketlerde destek seviyeleri 6.0300, 6.0020 ve 5.9800 olarak ön plana çıkarken; yukarı ataklarda ise 6.0500, 6.0615 ve 6.0800 seviyeleri dikkat çekiyor.

Aralık ayı sanayi üretimi yüzde 8,6 arttı



Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6.7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 8.6 artış gösterdi. Arındırılmamış verilere göre ise sanayi üretimi artışı yüzde 9,6 olarak hesaplandı. Merkez Bankası ise saat 14:30'da haftalık menkul ve parasal verilerini duyuracak.

Ekonomik takvimde, ABD cephesinden bugün gelecek olan enflasyon verileri de takip edilecek.



