Dolar 6,06'nın üzerine çıktı

14 Şubat 2020

Cari açık verisi beklentiler dahilinde gerçekleşirken; konut satışlarında ise geçtiğimiz aya göre sert bir düşüş yaşandı. Yurt dışında ise Avrupa'da büyüme ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündemi takip ediliyor.

Sabah saatlerinde güne 6,04'ün hemen üzerinde başlayan dolar/TL kuru, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte 6,06 seviyelerinin üzerine çıktı. Gün içi en yüksek 6,0630'u gören dolar/TL kuru, saat 13:10 itibarıyla 6,0605'ten, euro/TL ise 6,57'den işlem görüyor.

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınının insani ve ekonomik boyutuna ilişkin endişelerin sürdüğüne işaret eden analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de, 6,00 seviyesinin destek, 6,0650'nin direnç konumuna geldiğine işaret ediyor.