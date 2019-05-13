Dolar, 6.13 seviyesinden döndü

13 Mayıs 2019

TL'de haftanın son işlem gününde yaşanan toparlanma kısa sürdü, yeni hafta kayıplarla başladı. Dolar ve euro gün içerisinde yüzde 2'nin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD ile Çin arasındaki 'ticaret' gerilimi küresel risk iştahını olumsuz etkilerken, yurtiçindeki haber akışı TL'nin değer kaybetmesinde ekstra rol oynadı.

5.96 seviyesinden açılan dolar/TL, ardından kademeli olarak yükselişe geçti.

Cari işlem dengesi, martta piyasa beklentilerin altında gerçekleşti. Veri öncesi yükselişe geçen kurda, yukarı yönlü eğilim korundu.

Bu arada Reuters yayınladığı özel haberinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, bütçenin daha fazla bozulmaması için TCMB'nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığını ve bu konuda gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını öne sürdü.

Söz konusu haber, yükselişi sürdüren dolar ve euroya ivme kazandırdı.

Kur bugün en yüksek 6.1318 seviyesini test ederken, dolar, serbest piyasada 6.0840 liradan kapandı.

Euro/TL ise 6.8948'e kadar yükselirken, günü 6.8510 seviyesinden tamamladı.

ABD ile Çin yetkililerinde gelecek açıklamaların gündemi meşgul edeceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,23'ün önemli direnç, 5,9650'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsada kayıp yüzde 3'e ulaştı

Borsa İstanbul, güne artıda başlamasına karşın yönünü aşağı çevirdi. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazan döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 85.446 seviyesine kadar indi. BIST, gün sonuna doğru 86 binin üzerinde kalma çabasında.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını, bu durumun dünya borsalarında düşüşlere neden olduğunu bildirdi. BIST 100 endeksinde 85.500 puanın destek, 92.500'ün ise direnç olarak izleniyor.

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