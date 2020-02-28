Dolar, 6,25 lirayla son 1 buçuk yılın zirvesini gördü

28 Şubat 2020

Türkiye, uzun bir gecenin ardından zor bir güne uyandı. İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 33 asker şehit oldu ve 32 asker yaralandı. İdlib'den gelen haberler ve koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesi piyasalarda sert hareketlerin yaşanmasına yol açıyor. Dün piyasaların kapanış dakikalarında 6,17 seviyelerinde seyreden dolar/TL kuru, bugün 6.25'in üzerine çıktı. Kurdaki 6,25 seviyesi 24 Eylül 2018'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.



Saat 09:39 itibarıyla dolar/TL kuru 6,2505; euro/TL ise 6,8690 liradan değerleniyor.

TÜİK, büyüme verisini açıklayacak

Yurt içinde piyasalar bugün açıklanacak olan 2019 yılı 4. çeyrek Türkiye büyüme rakamları ve ocak ayı ticaret verilerini takip edecek. Foreks anketinde ekonomistlerin 2019 yılının 4.çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde 5,0, 2019 yılı için yüzde 0,6 şeklinde oluştu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.





Küresel piyasalar tepetaklak