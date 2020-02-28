Dolar, 6,25 lirayla son 1 buçuk yılın zirvesini gördü
Virüs salgınının dünya geneline yayılmaya devam etmesi ve İdlib'den gelen şehit haberleriyle jeopolitik risklerin artması ile dolar/TL kuru 6.25 seviyesinin üzerine çıktı. Kurdaki 6,25 seviyesi son 1,5 yılın en yüksek seviyesi görüldü.
Türkiye, uzun bir gecenin ardından zor bir güne uyandı. İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 33 asker şehit oldu ve 32 asker yaralandı. İdlib'den gelen haberler ve koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesi piyasalarda sert hareketlerin yaşanmasına yol açıyor. Dün piyasaların kapanış dakikalarında 6,17 seviyelerinde seyreden dolar/TL kuru, bugün 6.25'in üzerine çıktı. Kurdaki 6,25 seviyesi 24 Eylül 2018'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
Saat 09:39 itibarıyla dolar/TL kuru 6,2505; euro/TL ise 6,8690 liradan değerleniyor.
TÜİK, büyüme verisini açıklayacak
Yurt içinde piyasalar bugün açıklanacak olan 2019 yılı 4. çeyrek Türkiye büyüme rakamları ve ocak ayı ticaret verilerini takip edecek. Foreks anketinde ekonomistlerin 2019 yılının 4.çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde 5,0, 2019 yılı için yüzde 0,6 şeklinde oluştu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.