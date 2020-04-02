Dolar 6,70'in üzerinde, borsa artıda

02 Nisan 2020

Dünya ONLINE

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor. ABD borsaları dünkü kapanışta yüzde 4'ün üzerinde sert düşüşler kaydederken Asya borsaları yatay ve hafif eksilerle güne başladı. ABD vadelileri ise hafif artıda değerleniyor.

Piyasaların gündeminde bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak olan verilerde olacak. Merkez Bankası'nın haftalık rutini olan para banka istatistikleri gelecek. ABD'de ise geçtiğimiz hafta 3 milyonu aşan işsizlik maaşı başvurularında yeni rakam takip edilecek.

Borsa 90 bin puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul güne yüzde 1,16'lık yükselişle güne 90 bin puanın üzerinde başladı. Endeks açılışta 90 bin 116 puanda.

Dolar 6,70'in üzerinden döndü

Gece boyunca 6,70'in üzerinde seyreden Dolar/TL kuru, sabah saatleriyle birlikte 6,70'in altına geldi. Bugünlük en yüksek 6,7120'yi gören dolar/TL, bu sabah saat 09:10 itibarıyla 6,6690 seviyelerinde. Euro/TL ise kuru ise 7,3150 civarında el değiştiriyor.

Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş

Günün hareketli konu başlığı ise petrol fiyatları... Petrol fiyatları Rusya ile Suudi Arabistan'ın uzlaşacağı haberleri ile yüzde 9'un üzerinde yükseliş kaydetti. Dün 24 dolar seviyelerindeki brent petrolde varil fiyatı bu sabah 27 doların üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşını sona edirecek bir petrol üretim anlaşmasına önümüzdeki birkaç gün içinde varmalarını beklediğini söyledi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin global petrol piyasalarındaki oynaklığı düzeltmek için dünyanın en büyük petrol üreticileri ile birlikte çalışacaklarını duyurdu.

ABD hisseleri sert düştü

ABD hisse senetleri Çarşamba günü, koronavirüsten dolayı karantina koşullarının süreceği ve buna bağlı olarak şirketlerin kârları ve temettülerinin olumsuz etkileneceği endişeleri ile son dört günde üçüncü kez düştü.

Dow Jones Endeksi dün 973.56 puan ya da yüzde 4.44 düşüşle 20.943,51 puandan kapanırken, S&P 500 Endeksi 114.09 puan ya da yüzde 4.41 düşerek 2.470,50 puandan ve Nasdaq Endeksi 339.52 puan ya da 4.41 kayıpla 7.360,58 puandan günü tamamladı.

Günün Ajandası



- Ticaret Bakanlığı Mart ayına ilişkin ticaret rakamlarını açıklayacak (11.00).

- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.00).

- ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), haftalık işsizlik başvuruları, dış ticaret dengesi (15.30), New York ISM endeksi (16.45), fabrika siparişleri (17.00)