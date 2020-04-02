Dolar, 6,70'in üzerinde; gözler verilerde

02 Nisan 2020

Dünya ONLINE

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor. ABD borsaları dünkü kapanışta yüzde 4'ün üzerinde sert düşüşler kaydederken Asya borsaları yatay ve hafif eksilerle güne başladı. ABD vadelileri ise hafif artıda değerleniyor.

Piyasaların gözü bu verilerde

Piyasaların gündeminde bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak olan verilerde olacak. Ticaret Bakanlığı mart ayı ticaret verilerini açıklarken; Merkez Bankası'nın haftalık rutini olan para banka istatistikleri gelecek. ABD'de ise geçtiğimiz hafta 3 milyonu aşan işsizlik maaşı başvurularında yeni rakam takip edilecek.

Dolar/TL kuru güne 6,70'in üzerinde güne başladı. Dolar/TL gece yarısından bu yana 6,7120'ye kadar tırmandı. Euro/TL kuru ise 7,35 civarında el değiştiriyor.

Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş

Günün hareketli konu başlığı ise petrol fiyatları... Petrol fiyatları Rusya ile Suudi Arabistan'ın uzlaşacağı haberleri ile yüzde 6'nın üzerinde yükseliş kaydetti. Dün 24 dolar seviyelerindeki brent petrolde varil fiyatı bu sabah 26 doların üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşını sona edirecek bir petrol üretim anlaşmasına önümüzdeki birkaç gün içinde varmalarını beklediğini söyledi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin global petrol piyasalarındaki oynaklığı düzeltmek için dünyanın en büyük petrol üreticileri ile birlikte çalışacaklarını duyurdu.

ABD hisseleri sert düştü

ABD hisse senetleri Çarşamba günü, koronavirüsten dolayı karantina koşullarının süreceği ve buna bağlı olarak şirketlerin kârları ve temettülerinin olumsuz etkileneceği endişeleri ile son dört günde üçüncü kez düştü.

Dow Jones Endeksi dün 973.56 puan ya da yüzde 4.44 düşüşle 20.943,51 puandan kapanırken, S&P 500 Endeksi 114.09 puan ya da yüzde 4.41 düşerek 2.470,50 puandan ve Nasdaq Endeksi 339.52 puan ya da 4.41 kayıpla 7.360,58 puandan günü tamamladı.

Günün Ajandası



- Ticaret Bakanlığı Mart ayına ilişkin ticaret rakamlarını açıklayacak (11.00).

- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.00).

- ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), haftalık işsizlik başvuruları, dış ticaret dengesi (15.30), New York ISM endeksi (16.45), fabrika siparişleri (17.00)