Dolar, 6,80'in üzerini gördü

14 Nisan 2020

Avrupa borsalarının da Paskalya tatilinden dönmesiyle küresel piyasalarda 2 günlük aranın ardından işlemler tam kapasiteyle devam ediyor. Dünya borsalarında gün boyu alıcı bir seyir izlenirken öğleden sonra açıklanan Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) '2020 yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndan çıkan küresel büyümeye ilişkin daralma yönlü revize sonrası bir miktar satışlar görüldü.

Dolar/TL 6,80'den döndü

Avrupa borsalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğu dün, 6,71 seviyelerinde haftaya başlayan dolar/TL kuru bugün 6,80'in üzerini gördü. Ağustos 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi 6,80'in üzerine taşıyan dolar/TL kuru saat 16:35 itibarıyla 6,7940'tan işlem görüyordu. Euro/TL ise 7,45'in üzerinde el değiştiriyor.

Borsa İstanbul 98 bin puanın üzerinde

Küresel piyasalardaki iyimser havaya paralel olarak güne yüzde 1,13'lük artışla 97 bin 490 puandan başlayan Borsa İstanbul, gün içerisindeki alımlarla 98 bin 320 puana kadar tırmandı. IMF raporunun ardından bir miktar değer kaybeden BİST-100 Endeksi, 98 bin puan üzerinde tutunmaya çalışıyor. ABD borsalarının da artıda açılmasıyla Endeks, saat 16:35 itibarıyla 98 bin 200 puanda.

ABD borsaları artıda açıldı



Dünya borsalarındaki artılara paralel olarak ABD borsaları da güne yüzde 2 civarı artıda başladı. Nasdaq Endeksi yüzde 2,06; S&p 500 Endeksi yüzde 1,89 ve Dow Jones Endeksi yüzde 1,91 artıda açıldı.

Altın 7,5 yılın zirvesinde



ABD'de bugün başlayacak olan şirket bilançoları ve haftanın ikinci yarısında gelecek olan önemli veriler öncesi yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle dün altının onsu 1.729 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

IMF, yüzde 3,3'lük küresel büyüme öngörüsünü yüzde 3 'daralma' olarak revize etti



Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) '2020 yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı. CoVID-19 salgınının yol açtığı sağlık krizinin yarattığı ekonomik etkilerin bugüne kadar hiçbir ekonomik krize benzemeyen bir kriz ortaya çıkardığına işaret eden IMF, global ekonomi için tahminlerinde keskin aşağı yönlü revizyona gitti.



2019 raporunda global ekonominin 2020'de yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin eden ve Ocak 2020'de yayınladı raporda bu tahmini yüzde 3,3 olarak revize eden IMF, bugün yayınladığı 2020 Dünya Ekonomik Görünümü raporunda ise global ekonominin 2020'de yüzde 3 daralacağını tahmininde bulundu.



Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak



Uluslararası Para Fonu(IMF), koronavirüs salgınının etkisiyle Türkiye ekonomisinin bu yıl yüksek oranda gerilemesini, gelecek yıl toparlamasını bekliyor. IMF'in '2020 yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, bir önceki raporunda Türkiye için bu yıl yüzde 3 olan büyüme beklentisi yüzde 5 küçülmeye revize edildi. IMF, Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 5 büyümeye döneceğini tahmin ediyor.

Dolar/TL neden dalgalanıyor?



Hafta sonu BDDK'nın swap piyasasının neredeyse kapatan hamlesinin yanı sıra Türkiye'nin IMF veya bir başka uluslararası finans kurumundan döviz likiditesi hususunda destek alıp almayacağına yönelik haber akışı son günlerde dolar/TL kuruna yön veriyor. Nitekim, IMF Başkanı Georgieva'nın 'Türkiye dahil tüm üyelerle temas halindeyiz' sözleri geçtiğimiz hafta kuru 6,62 seviyelerine kadar çekmişti.Konuya ilişkin son açıklama dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. dedi.