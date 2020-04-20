Dolar 6,87'ye kadar geriledi; borsa artıda

20 Nisan 2020

Koronavirüs salgınında, can kayıpları ve vaka sayıları takip edilirken piyasaların gözü ise dünya ekonomilerinin açılmasına yönelik yapılan açıklamalarda... Bu beklentiyle haftaya başlayan dünya borsaları ise yönünü arıyor. Asya borsalarında Japonya ekside seyrederken Çin borsaları hafif artılarda seyrediyor. ABD vadelileri ise yüzde 0,20 civarında eksilerde işlem görüyor.

Yurt içinde ise gözler 22 Nisan Çarşamba günün açıklanacak olan faiz kararında... Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler.

Borsa İstanbul'da primler yüzde 1'i geçti

Küresel piyasalardaki sakin hafta açılışına paralel olarak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,49 yükselişle 98 bin 661 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla endeks ilk yarım saat sonunda kazançlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı.

Dolar/TL 6,87'ye kadar çekildi

Sabah saatlerinde 6,94'e kadar yükselen dolar/TL kuru, Türkiye piyasalarının açılmasıyla birlikte düşüşe geçti. Saat 10:35 itibarıyla dolar/TL kuru, 6,87 seviyelerine kadar çekildi. Euro/TL ise 7,47 seviyelerinde...

Son haftaların en hareketli konu başlığı olan petrol fiyatlarında mayıs kontratlarının vade sonu gelmesinin de etkisiyle sert düşüş yaşanıyor. Brent petrol 27 dolar , NYMEX ABD ham petrolü ise 16 doların altına kadar çekildi.

Altın fiyatlarında da hafif eksilerle birlikte 1680 seviyeleri söz konusu...

Swap anlaşmaları yakından izleniyor

Türkiye'nin küresel piyasalaral swap kanalı açıp açamayacağı da piyasaların takip ettiği en önemli başlıklardan birini oluşturuyor. Swap hattı için IMF ihtimali zayıflarken Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan, merkez bankalarıyla mevcut işbirliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, korona virüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

Analistler, TCMB'nin swap anlaşması yapması durumunda döviz likiditesinin artacağını ve kurlar üzerindeki baskının hafifleyebileceğini, BDDK'nın hamlelerinin ise finansmana erişim açısından güven verdiğini belirterek, tüm bunların piyasaları destekleyici etki yapabileceğini söyledi.

Japonya teşvik paketini genişletti



Japonya koronavirüs salgınının yol açığı ekonomik etkiler ile mücadele için hazırlanan teşvik paketi 8,9 trilyon yen artırılarak 108,2 trilyon yenden 117,1 trilyon yen (1 trilyon 86 milyar dolar) seviyesine yükseltecek.



Günün Ajandası



- TÜİK yurt dışı üretici fiyat endeksi, TCMB uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak (10.00).

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç ve alacak stoku verilerini açıklayacak (17.30).